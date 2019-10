Truffata da una parente: brutta sorpresa per una donna

Truffata da una parente. Amara sorpresa per una donna di Serravalle Sesia che, nei giorni scorsi, si era rivolta ai carabinieri per una curiosa vicenda che l'aveva coinvolta.

In sede di denuncia-querela, la donna ha raccontato di aver ricevuto una richiesta di pagamento di oltre 100 euro da parte di una nota società di vendita di prodotti cosmetici e per l’igiene personale, solitamente a seguito di dimostrazioni a domicilio, ma di non aver mai richiesto tale fornitura.

I carabinieri del posto hanno svolto le opportune indagini, accertando che una ex dipendente di tale società era venuta in possesso della copia dei documenti della vittima e li aveva utilizzati per eseguire l’ordinativo che tuttavia non veniva inviato alla parte offesa che in compenso riceveva la richiesta di saldo.

L’amara sorpresa è stata che la responsabile della truffa altri non era che una parente stretta della vittima che in passato aveva avuto la disponibilità dei documenti della giovane.