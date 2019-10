Tetto in fiamme: intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio di un tetto, nella tarda mattina di giovedì, a Verrua Savoia, in località Tabbia, dove ha preso fuoco il camino di un'abitazione. Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris che, oltre allo spegnimento dell'incendio, si sono occupati della messa in sicurezza di tutta dell'area interessata. Fortunatamente non ci sono stati feriti: sul posto anche le squadre del Comando Provinciale di Torino (Stura), i Carabinieri di Cavagnolo e sindaco di Verrua Savoia.