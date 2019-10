Prestigioso premio per un giovane legale vercellese

E' un vercellese il vincitore del "Legal Councel dell'anno. Settore Minerario". Matteo Lazzaro responsabile dell'ufficio legale di "Minerali Industriali S.r.l." ha vinto il prestigioso riconoscimento.

Lazzaro, dopo anni di lavoro in India (si è occupato di corporate di assistere multinazionali italiane, europee ed internazionali in operazioni di Internazionalizzazione verso Asia e Medio Oriente e Director di consociate estere) come Representative per uno studio legale internazionale, associato con la prestigiosa Law Firm indiana Titus&Co, studio legale che ha assistito, tra glia altri, i fucilieri di marina Salvatore Giorone e Girolamo la Torre, è divenuto responsabile a 30 anni dell'Ufficio Legale di una multinazionale italiana, la Minerali Industriali, attiva nel settore minerario e engineering.

E propio quest'incarico, viene citato nelle motivazioni del premio, ottenuto "Per essere stato responsabile del Desk Italia, in India, di un prestigioso studio legale internazionale. Per aver seguito clienti internazionali in operazioni di internazionalizzazione verso Asia e Medio Oriente. Per essere stato, a soli trent’anni, Responsabile dell’Ufficio Legale di una multinazionale di spicco nel settore minerario, con sedi in Italia e all'estero. Per essere ambizioso, motivato e sempre orientato al costante aggiornamento tecnico e la continua formazione professionale. Per essere rappresentativo della nuova classe dirigente.