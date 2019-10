Velo Club: la stagione chiude in bellezza - LE FOTO

Il Velo Club Vercelli chiude in bellezza la stagione su strada con la partecipazione del quartetto Alghisi-Avetta-Bergamin-Vitali alla Granfondo Città di Alassio, ultima gara del Gs Alpi: corsa dalla grande tradizione e a detta di molti una delle più impegnative granfondo in terra ligure, e chiude mandando sul podio uno dei suoi uomini di punta. Lo scalatore elvetico Mirco Alghisi ha infatti concluso il percorso medio (65 km per 1350 metri di dislivello) con un tempo di 2h30’ in 3° posizione di categoria (11° assoluto); dopo gli 8 podi su 8 tappe del circuito Alpi Challenge (con 3 vittorie di categoria) conquista un posto sul podio anche nelle granfondo. Piazzamento dedicato alla squadra e al Presidente Trebaldi. Ottimo risultato (sempre sul percorso medio) anche per Roberto Avetta, che ha concluso 79° assoluto e 10° di categoria.

Il percorso lungo invece -106 km per 2100 metri di dislivello- prevedeva la doppia scalata del Passo del Testico dopo aver affrontato i 3 Capi sulla Via Aurelia prima di entrare ad Imperia, e il finale con l’aspra salita che porta al Santuario della Madonna delle Grazie. Un profilo altimetrico duro per uomini duri, come duri si sono dimostrati Matteo Bergamin e Luigi Vitali che l’hanno affrontato fianco a fianco giungendo assieme sul traguardo con lo stesso identico tempo di 4 ore 28 minuti 32 secondi, in 213° posizione (26° e 18° di categoria).





Il prossimo appuntamento per i ciclisti del sodalizio vercellese è di natura celebrativa: venerdì 18 ottobre alla discoteca Il Globo di BorgoVercelli ci sarà la serata di premiazione del SuperPrestige Tricolore Acsi Alpi Challenge 2019, con il Velo in prima fila grazie alla vittoria nella classifica di squadra, i 3 primi posti nelle classifiche individuali di categoria e gli 8 tesserati classificati nelle prime posizioni che verranno premiati.