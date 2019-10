Marco Pentagoni ai Mondiali Paralimpici

"Vado a Dubai con il bronzo europeo dell’anno scorso e quest’anno sono uno dei tre atleti che è riuscito a superare i 6 metri. La cosa più bella di partecipare al Mondiale è far parte di questa Nazionale che per me è come una famiglia”.

E' con queste parole che il vercellese Marco Pentagoni ha festeggiato la convocazione nella nazionale paralimpica in partenza per i Campionati Mondiali Paralimpici di Atletica leggera in programma a Dubai dal 7 al 15 novembre prossimi.

Nella giornata di mercoledì 16 ottobre è stata ufficializzata la composizione della rappresentativa azzurra in vista dell'appuntamento iridato. Una grandissima soddisfazione per il giovane vercellese che veste la maglia della Dilettantistica Novara e che gareggerà nella specialità del salto in lungo.