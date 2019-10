"Siria, quale futuro?": capire il conflitto e le sue conseguenze

Quale futuro per la Siria? Se ne parla, martedì 22 ottobre alle 21, al Circolo del Partito Democratico di Vercelli. Dopo i drammatici avvenimenti di questi giorni e vista l’importanza di quanto sta avvenendo nel nord della Siria dopo l’azione militare della Turchia, il Partito Democratico propone ora una serata di approfondimento sul conflitto in corso.

Saranno ospiti Paolo Maggiolini, ricercatore e docente di Storia dell’Asia islamica all’Università Cattolica di Milano, che permetterà di inquadrare la questione nel più ampio contesto mediorientale, e Antonio Zotti, docente di Istituzioni Europee all’Università Cattolica di Milano, con cui sarà possibile approfondire i rapporti tra Turchia ed Europa, sullo sfondo del conflitto e della crisi migratoria dei profughi siriani.

L’incontro, aperto a tutti gli interessati, si terrà martedì 22 ottobre alle 21 nella sede del Partito Democratico Vercelli-Valsesia in via Dante 20.