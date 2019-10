Auto travolta dal treno: incidente nel torinese

Un terribile incidente con immagini da far rabbrividire: è successo questa mattina a Valperga, in provincia di Torino. La linea è la Sfm1 tra Pont e Rivarolo Canavese, in corrispondenza del passaggio a livello di strada Borelli.



Secondo una dinamica ancora da ricostruire, una vettura che stava attraversando i binari è stata colpita e travolta da un treno che stava passando in quel momento, proveniente da Pont e diretto proprio a Valperga. Il convoglio ha fermato la propria corsa, ma non ha potuto evitare l'impatto e l'automobile è stata trascinata per alcuni metri. L'uomo al volante ha detto di essere stato abbagliato dal sole e di non aver visto il treno in arrivo: è rimasto incastrato all'interno della vettura e per liberarlo è servito l'intervento dei tecnici. A evitare che lo schianto degenerasse in tragedia, la bassa velocità del convoglio.

Sul posto si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi e la persona ferita è stata affidata alle cure del 118. Sul posto anche l'elicottero drago dei vigili del fuoco. La circolazione è rimasta bloccata e i passeggeri - che non hanno riportato conseguenze - sono stati trasferiti su un bus e portati a Rivarolo.