A piedi, in autostrada, armato di machete: è caccia all'uomo

Lo hanno visto percorrere a piedi, armato, l'autostrada Torino - Milano, poco lontano dal casello di Novara Est. La pattuglia della stradale, allertata per il comportamento dell'uomo, ha cercato di avvicinarlo anche perché l'arma in mano sembrava essere un machete.

Ma l'uomo, alla vista delle forze dell'ordine, è scappato per i campi tentando di far perdere le proprie tracce. E' così scattata la caccia all'uomo nella zona del novarese. Al momento, tuttavia, le ricerche non hanno ancora portato a individuare il fuggiasco.