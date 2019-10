"Viva!": gazebo dei SiAmo per la campagna sulle manovre salvavita

L’Associazione SiAmo Vercelli accoglie l’invito dell’Unione Europea e di European Resuscitation Council (www.erc.edu), a promuovere, sviluppare e realizzare una Campagna di Sensibilizzazione per la Rianimazione Cardiopolmonare a cui in Italia è stato dato il nome di “Viva!“. Saremo presenti domenica 20 ottobre In piazza Cavour dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 con un gazebo per sensibilizzare i cittadini alle manovre salvavita.

"Vi aspettiamo! Anche tu puoi aiutare a salvare una vita", è l'invito del gruppo i cui rappresentanti in seno al Consiglio comunale, Renata Torazzo e Alberto Perfumo, hanno anche presentato recentemente una mozione in tema di cardiprotezione e corsi per l'uso dei defibrillatori semiautomatici.