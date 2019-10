Con una testata manda ko il proprietario del distributore. Poi lo rapina

“È sceso dall’auto un uomo a viso scoperto e con una testata in volto mi ha sbattuto a terra”. A parlare è il titolare dell’impianto di carburante IP di Quaregna in via Quintino Sella, davanti all’Esselunga che oggi, poco prima delle 17,30, è stato derubato di tutto l’incasso per un totale di circa 3.000 euro. A quell’ora è arrivata alla stazione di rifornimento un’auto tipo Smart o utilitaria, è sceso un uomo e si è diretto dal benzinaio affrontandolo e mettendolo ko con una testata in pieno volto. Vuotata la cassa è risalito sul mezzo, dove stava attendendolo il complice, per scappare a tutta velocità.

“Sono frastornato - parla il titolare dell'impianto di circa 60 anni, ancora sotto shock - mi hanno rotto gli occhiali e mi fa male la faccia. È successo tutto in un attimo e non ricordo altro”. Sono stati poi allertati i carabinieri di Cossato che ora stanno indagando sull’accaduto passando al vaglio ogni minimo dettaglio ed eventuali testimoni oculari. È caccia all’uomo.