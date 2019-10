Grondaie divelte e vasi rubati: cimitero nel mirino dei ladri

Hanno portato via le grondaie, gli angolini delle cappelle, i vasi in rame e le catene di metallo poste a ornare alcune delle tombe di famiglia: ladri scatenati al cimitero di Gattinara, preso di mira per almeno due volte nel corso di una settimana.

Nel mirino l'oro rosso: il rame che viene utilizzato per grondaie e canali di scolo, ma anche come elemento di molte suppellettili che ornano le tombe. Sui raid indagano i carabinieri della stazione cittadina che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza cittadina alla ricerca di indizi utili.

Intanto, qualcosa o qualcuno deve aver interferito nel colpo messo a segno negli ultimi giorni, tanto da costringere i malviventi ad abbandonare parte della refurtiva: i carabinieri hanno infatti ritrovato alcune grondaie divelte dalle quali, forse, può provenire qualche indizio utile.