WhatsApp: tutti i segreti della App più usata al mondo

Lo usiamo tutti, ogni giorno, è parte integrante del nostro modo di comunicare, ma conosciamo davvero whatsapp? L'assessorato alle Pari opportunità del Comune di Trino, organizza una serata per scoprire i segreti dell'applicazione per smartphone più utilizzata al mondo.

Verrà annalizzato whatsapp in ogni sua sfumatura, dalla sua storia alle statistiche di utilizzo, dalle impostazioni per la propria privacy ai trucchi che stanno dietro ai gruppi.

"Vedremo aspetti divertenti come quello di scrivere chat con caratteri mai visti ma anche aspetti professionali - spiega il sindaco Daniele Pane - come il nuovo whatsapp for business, che può aiutare le piccole e medie imprese nell'interazione con i propri clienti. Questa appplicazione di messaggistica è così ampia che, ognuno di noi, potrebbe conoscerne un pezzettino ignorato da altri, durante la conferenza si potranno