Tre nuove socie per il Soroptimist Vercelli

Con l'ingresso di tre nuove socie il Soroptimist club di Vercelli ha aperto il 9 ottobre, al Circolo Ricreativo, l’anno sociale 2019-2020.

Le neo soroptimiste sono Roberta Martini, caposervizio de “La Stampa” di Vercelli, Lunetta Lo Cacciato, responsabile della comunicazione di Coldiretti Piemonte e Germana Corradino, architetto e membro del Consiglio dell’Ordine.

"Tre giovani professioniste e tre eccellenze nei rispettivi settori - ha sottolineato la presidente Rita Buccetti - che metteranno il loro entusiasmo e le loro competenze al servizio del Club e dei service futuri".

Rinnovato anche il Consiglio che resterà in carica per un biennio e che sarà così composto: Carla Barale, Marzia Bertolazzi, Cristiana Casalini, Enza Ferrari, Michela Gariglio, Lucia Ruzzante, Federica Silvano; presidente incoming Rita Chiappa. Riconfermate Laura Dallera e Antonella Leonardi rispettivamente Segretaria e Tesoriera.

La serata si è svolta in un clima di genuina amicizia: il Soroptimist è pronto ad affrontare nuove sfide e nuovi obiettivi che mettano al centro il mondo femminile in ogni sua sfaccettatura.