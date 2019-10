Servono 2 milioni per riqualificare le palazzine di via Natale Palli: il Comune va a caccia di fondi

Il Comune va a caccia di fondi per un radicale intervento di ristrutturazione delle palazzine Atc di via Natale Palli. Sei condomini, per un totale di 74 alloggi, posti ai numeri civici 32, 34, 36, 40, 42 e 44 che, nel corso del tempo sono state trasferite dal Demanio al Comune e che sono in gestione all'Atc.

I lavori, secondo la stima elaborata dagli uffici comunali, richiedono un investimento di circa 2 milioni di euro e, per questo, l'amministrazione partecipa a un bando regionale emesso sulla base del programma del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Sulle sei palazzine servono interventi strutturali importanti, che riguardano sia le strutture esterne che i serramenti, oltre, naturalmente, agli ascensori e ai balconi, alcuni dei quali non sono più utilizzabili dai residenti. In particolare, sono stati messi in cantiere i ripristini di copriferro e di elementi aggettanti; ma servono anche nuove strutture metalliche per balconi, interventi di coibentazione, rifacimento di serramenti e sostituzione degli avvolgibili, rifacimento dei rivestimenti per i serramenti, la revisione delle coperture, l'isolamento sottotetto e lattonerie, la ristrutturazione degli ascensori.

Attraverso il bando, il Comune conta di reperire la gran parte del denaro necessario: circa 400mila euro, infatti, dovranno comunque essere messi a bilancio dal Comune.