Rissa in campo e partita sospesa nel campionato under 17

Partita sospesa per rissa al 36° del secondo tempo. Non è finito bene l'incontro di cartello nella categoria under 17 tra Ivrea Banchette e Borgosesia e ora toccherà al giudice sportivo decidere il da farsi dopo aver letto il referto. A tradire le due formazioni, entrambe a punteggio pieno è probabilmente la troppa tensione per una gara molto sentita.

Animi tesi per tutto il match e, quando il punteggio è di 1-1 e mancano una manciata di minuti alla fine della partita, scoppia una baruffa tra due giocatori. La lite finisce per coinvolgere più ragazzi e, a quel punto, intervengono i tecnici per cercare di calmare gli animi ma ormai è troppo tardi: il direttore di gara ritiene di non continuare perché mancano le condizioni di necessaria serenità. Così sospende l'incontro e manda tutti sotto la doccia prima del tempo.