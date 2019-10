Due valigie abbandonate: autogrill chiuso ed evacuato

Momenti di grande preoccupazione, nella serata di domenica, per la presenza di due valigie abbandonate nell’area di sosta all’altezza di Occimiano, lungo l’autostrada A26 in direzione Casale.

In via precauzionale l'autogrill è stato evacuato, chiuso al pubblico e presidiato dalla Polizia stradale di Casale Monferrato in attesa dell'arrivo degli artificieri da Torino. Dopo i controlli del caso, si è appurato che le due valigie, forse lasciate da due cittadini stranieri, erano vuote e la situazione è potuta tornare alla normalità.