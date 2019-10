Attaccati dai calabroni: padre e figlio ricoverati d'urgenza

Attimi di paura, intorno alle 12 di lunedì 14 ottobre, in un bosco tra Valle San Nicolao e Vallanzengo, dove un uomo e suo figlio sono stati punti da alcuni calabroni. I due stavano tagliando una pianta quando, quasi giunti all'abbattimento completo, sono stati attaccati da uno sciame sbucato da un nido nascosto all'interno del tronco. Entrambi sono stati immediatamente trasportati in ospedale: il padre è stato intubato perché faceva fatica a respirare ed è in condizioni serie. I Vigili del fuoco intervenuti, invece, si sono occupati di bonificare l'area.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.