investire in Borsa: guida per principianti

Il trading online, se accompagnato da una buona pratica e da conoscenze di base, non è un’attività difficile come sembra. Scopri come investire in Borsa partendo da zero per raggiungere tutti i tuoi obiettivi!

Cosa significa investire in Borsa

Per Borsa s’intende tutto ciò che rientra nei mercati di scambio, cioè valori immobiliari e valute estere di cui fanno parte una moltitudine di società il cui scopo è cercare fondi e crescere da un punto di vista economico. Lo scopo dell’investitore, invece, è ricavare dei guadagni legati al titolo su cui ha deciso di puntare.

Investire in Borsa, prima di tutto, può essere fonte certa di guadagni solo se ci si impegna e ci si applica con dedizione. Per tale ragione, coloro che sono poco esperti del settore dovrebbero consultare una guida e assicurarsi di acquisire le conoscenze basilari per intraprendere tale attività. Attualmente, però, investire è diventata un’operazione molto semplice se ci si affida a piattaforme di trading online, ricche di funzioni e strumenti da utilizzare a proprio vantaggio.

Dunque, il primo passo per entrare a far parte dei mercati finanziari è scegliere una piattaforma online adatta alle proprie capacità così da imparare al meglio come funziona la Borsa.

A quale piattaforma affidarsi?

Un buon trader vedrà dei profitti solo se opta per una buona piattaforma di trading online. Come riconoscerne una?

Prima di tutto, è bene affidarsi solo a broker dotati di licenze e certificati da parte di enti di controllo che operano a livello internazionale che dimostrano l’affidabilità della stessa piattaforma. Questo è il primo passo per non incappare in truffe!

Inoltre, le piattaforme online sono gratuite, semplici e ricche di strumenti da utilizzare per attuare dei buoni piani di investimento.

Un buon broker è colui che cerca di semplificare il lavoro ai propri utenti, fornendogli la possibilità di far pratica e cimentarsi nel mondo dei mercati finanziari un passo alla volta.

Ogni utente, naturalmente, seleziona la piattaforma più consona alle proprie conoscenze ed abilità. Ad esempio, i novizi trader optano per broker che forniscono materiali didattici o funzioni importanti come i conti demo.



Piattaforma 24Option

Una delle migliori piattaforme attualmente disponibili è 24Option. Molto apprezzata per la sua semplicità d’utilizzo, è tra le più scelte dai principianti per capire subito come funziona la Borsa.

Il broker offre numerosi vantaggi ai propri utenti, come la vasta gamma di materiali didattici gratuitamente scaricabili per velocizzare l’apprendimento delle nozioni di base e iniziare subito con la pratica!

Inoltre, gli utenti possono ricevere, sempre in modo totalmente gratuito, dei segnali di trading. In parole semplici, si tratta di indicazioni riguardanti il probabile andamento del mercato elaborate da un team di esperti.

Col tempo si sono rivelati molto affidabili, rendendo ancora più facile comprendere quando puntare su un determinato trend e la modalità d’investimento più proficua al momento (breve o lungo termine, ad esempio).



Piattaforma IQ Option

Un’altra piattaforma consigliata è IQ Option, utilizzabile in maniera totalmente gratuita. Il broker, ormai impostosi a livello europeo, offre numerosi corsi di formazione ai propri utenti.

Inoltre, offre uno strumento importante per coloro che hanno ancora bisogno di fare pratica: la possibilità di iniziare con un conto demo.

S’impone come una funzione fondamentale per mettere in pratica le nozioni teoriche acquisite senza esporsi a rischi reali. Infatti, l’utente avrà a disposizione un’interfaccia speculare a quella vera, così da iniziare anche a conoscere il funzionamento della piattaforma in sé.



Investire in Borsa: opinioni

Nonostante il settore del trading online per investire in Borsa abbia subito una crescita esponenziale negli ultimi anni, molte persone sono ancora scettiche riguardo i profitti da poter ricavare da questa attività.

Per investire con successo bisogna studiare con dedizione ed impegnarsi affinché si raggiungano gli scopi prefissati!

Con lo studio e gli strumenti adatti, investire in Borsa sarà un’attività tanto piacevole quanto redditizia!