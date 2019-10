Guida all’acquisto dei tavoli trasformabili LG Lesmo: ecco come scegliere quello perfetto per il tuo arredamento

Pratici e funzionali, i tavoli salvaspazio, se ben selezionati, costituiscono un’autentica rivoluzione nell’arredo degli ambienti dalle metrature ridotte. Ottimizzando gli spazi, consentono di arredare casa senza rinunce. Ma l’essere salvaspazio non basta. Riconoscere il tavolo attinente al contesto d’arredo richiede tempo e la considerazione di molteplici fattori. Meglio pensarci bene allora, perché sbagliare può costare caro, e non solo in termini economici, ma anche di esperienza abitativa.

Prima di tutto la qualità. Un tavolo salvaspazio realizzato con materiali scadenti può diventare un problema invece di agevolare la vita domestica. Gli scenari che possono presentarsi sono innumerevoli, pensiamo, ad esempio, a un tavolo allungabile di scarsa fattura che rischia di incepparsi ogni qualvolta si fanno scorrere i pannelli. Non riuscire ad estendere il tavolo non è certo il modo migliore per iniziare la cena.

Il problema si risolve rivolgendosi a LG Lesmo, impresa che ha fatto della qualità uno dei cardini della propria produzione. L’azienda brianzola è leader nella produzione di tavolini trasformabili e attiva da oltre 30 anni nel settore dell’arredamento trasformabile.

Propone una vasta gamma di tavoli e consolle allungabile made in Italy, adatti ad ogni esigenza abitativa e qualsiasi stile d’arredamento. Sono prodotti accomunati dalla qualità e la cura al dettaglio proprie della maestria dei falegnami brianzoli. Tutti i tavoli e le consolle sono realizzati con vero legno e materiali selezionati per garantire resistenza e durata.

Ma come individuare il modello giusto? Il primo passo è avere chiare quali sono le proprie esigenze. Se ad esempio si desidera inserire un tavolo all’interno di un ambiente già arredato, lo scenario cambia sensibilmente a seconda che lo si collochi davanti al divano o in mezzo alla stanza.

Ipotizzando di voler inserire di fronte al divano un tavolo capace di accogliere fino a 10 persone, la scelta ideale è il tavolo a libro , che da aperto misura 85x220 cm. Se invece l’obiettivo è un maggior numero di posti, il tavolo estendibile LG Lesmo è da preferire: arriva a misurare fino a 340 cm in lunghezza, per un massimo di 16 persone.

Diversa la situazione per chi cerca un tavolo da posizionare in mezzo alla stanza. Per ospitare dalle 10 alle 12 persone, l’opzione migliore è il tavolo da pranzo allungabile LG Lesmo nei modelli AXM, AXQ, AXL. A chi ricerca una soluzione che garantisca 16 o più posti a tavola, l’azienda propone il modello AXXL PLUS o tavoli su misura.