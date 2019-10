Quattro auto a fuoco nella serata di domenica

Sono in fase di accertamento le cause del rogo che, intorno alle 23 di domenica, ha coinvolto quattro autovetture ferme nel parcheggio della frazione Villa a Campertogno. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo e una squadra del distaccamento Volontari di Alagna sono intervenute per spegnere il rogo e mettere in sicurezza tutta l'area. Le indagini per accertare le cause del rogo sono in corso e sono affidate ai carabinieri della stazione di Alagna, intervenuti dopo la segnalazione dell'incendio.