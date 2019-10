Notte in cella per due ubriachi che aggrediscono i carabinieri

Hanno smaltito la sbornia in carcere due trentenni di Borgosesia che, dopo essersi affrontati in piazza, in piena notte, hanno pensato bene di rivolgere la loro aggressività contro i carabinieri chiamati a intervenire dai residenti, svegliati dal baccano dei due.

Un uomo di 35 anni e uno di 30 sono stati arrestati dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia per resistenza a pubblico ufficiale.



Verso le 3 della mattina di domenica un cittadino dimorante a Borgosesia, in piazza Martiri, ha chiamato i carabinieri per disturbo del riposo. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, arrivata sul posto, trovava due persone, un 35 enne e un 30 enne che, palesemente alterati dai fumi dell’alcool, stavano litigando animatamente. I carabinieri intervenivano per dividerli e così i due finivano per rivolgere la loro aggressività verso i militati, colpiti con calci e pugni, tanto da riuscire a fatica a bloccarne l’azione violenta, solo grazie all’intervento di altri equipaggi.

I due sono stati accompagnati in caserma e successivamente dichiarati in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale; per i militari, fortunatamente, solo qualche livido.

I due uomini, comunque, sono stati portati in carcere per poi essere presentati innanzi al Tribunale di Vercelli per il processo per direttissima, fissato per la mattinata di lunedì.