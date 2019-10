Coltiva in casa cannabis e marijuana: in manette un baby spacciatore

Aveva creato una piccola serra casalinga per coltivare piante di cannabis che poi rivendeva ai giovani della zona, così come faceva per marijuana e hashish. Un 19enne romeno è finito in manette, a San Germano, con le accuse di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Nel pomeriggio di domenica, i carabinieri della stazione di San Germano e il personale della Polizia locale, che avevano ricevuto notizie sul fatto che di un giovane deteneva stupefacenti in casa e che sovente riceveva le visite di altri giovani, hanno intrapreso un servizio di osservazione. A un certo punto è giunto un giovane a bordo di un’utilitaria e che, dopo essere salito in casa per interattenersi pochi minuti, usciva trafelato, andandosene velocemente. I carabinieri lo hanno così fermato e identificato, bloccando il veicolo poco distante. Durante le fasi del controllo, tuttavia, il 21enne appariva alquanto nervoso, tanto che i militari decidevano di sottoporlo alla perquisizione, rinvenendo in tasca un involucro contenente circa 2 grammi di marijuana che è stata sequestrata.

Il giovane ha ammesso di averla acquistata poco prima e così i carabinieri e gli agenti della polizia locale di San Germano si sono passati a perquisire l’abitazione del giovane straniero. Nell'alloggio era stata creata una vera e propria serra artigianale per la coltivazione di cannabis indica, con tanto di lampade e umidificatore. In camera da letto gli operanti hanno rinvenuto 3 piante di marijuana nonché circa 30 grammi della medesima sostanza stupefacente già essiccata e una dose di hashish. Tutta la droga è stata sequestrata mentre il 19enne di origini è stato dichiarato in stato di arresto per produzione, detenzione e spaccio di stupefacenti.

Su disposizione del magistrato di turno, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Ai carabinieri e alla Polizia locale, che hanno strettamente collaborato nell'operazione , sono arrivati anche i complimenti del sindaco di San Germano