Prove di guida sicura con gli istruttori Aci

Due ore di educazione stradale e prove di guida sicura, lunedì mattina, per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. A organizzare l'appuntamento è l'Aci, in collaborazione con Aci Ready2Go e il patrocinio del Comune di Vercelli e dell'Ufficio scolastico provinciale. La mattinata si è svolta una lezione interattiva nell'aula magna dell'Iti Faccio seguita da un driving test in piazza Cesare Battisti, dove due piloti Aci alla guida di autovetture provenienti da una concessionaria cittadina faranno salire a bordo gli studenti, che potranno apprendere nozioni con esercizi di frenata, slalom e comportamento di guida in presenza di ostacoli, oltre ad esercitazioni statiche sulle posizioni di guida, simulazione stato di Panne e controlli. Alla manifestazione partecipano circa 200 studenti neopatentati o in procinto di prendere la patente.