Cimitero: ecco chi può entrare in auto

Per motivi di sicurezza, in occasione delle festività del 1° novembre, verranno sospesi tutti i permessi per l’accesso ai Cimiteri cittadini rilasciati dall’Ufficio cimiteriale (cartoncino bianco) a partire da giovedì 31 ottobre fino a domenica 3 novembre compresa. Lo rende noto il Comune precisando che, pertanto, i veicoli muniti di tale permesso non potranno entrare nei Cimiteri.



Sarà invece consentito l’accesso come di consueto a tutti coloro che sono provvisti di contrassegno per disabili.