Eraldo Botta nuovo presidente della Provincia

Unico candidato in corsa, il sindaco di Varallo, il leghista Eraldo Botta, è il nuovo presidente della Provincia di Vercelli. Le votazioni, alle quali hanno partecipato solo sindaci e consiglieri comunali - essendo la Provinica un ente di secondo livello - si sono svolte domenica nei due seggi allestiti a Vercelli e Borgosesia. Sindaco di Varallo al suo secondo mandato, Botta non aveva antagonisti perché nel corso della settimana il Pd aveva annunciato l'intenzione di non candidare nessuno.