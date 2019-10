Milanaccio: tetto a buon punto, nel 2020 tocca alla piscina

Partiti a metà estate, i lavori all’edificio del Centro Sportivo Milanaccio stanno proseguendo secondo quanto previsto dal cronoprogramma.



La prima fase ha riguardato la copertura, che è in fase di completamento. «La copertura è a buon punto - spiega soddosfatto l'assessore Costantino Bbertona - l’avanzamento lavori è in regola con quanto previsto e dunque si procede con la rivitalizzazione di questo centro, così importante per gli sportivi di Borgosesia e di tutto il territorio».



L’intervento che sta riguardando il tetto consiste nella posa di un manto per l’impermeabilizzazione e la coibentazione della copertura dell’edificio e si tratta del primo lotto di opere che riguarderanno la struttura; per il 2020 si interverrà nell’area della piscina, dove si prevede di completare il trattamento dell’aria e sostituire serramenti e controsoffittatura.



«Tutte le spese sono coperte grazie alla donazione dell'ingenger Loro Piana e al sostegno della Fondazione Biverbanca – conclude l’assessore Bertona – intanto comunque stiamo continuando il nostro impegno nella ricerca di altri finanziamenti, che ci consentano di perfezionare la struttura, rendendola sempre più moderna ed efficiente».