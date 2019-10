Rissa in cascina a Caresana, in arresto un 34enne

Durante una lite, scoppiata in una cascina di Caresana dove lavorava, aveva causato lesioni a un'altra persona. A distanza di qualche anno da quei fatti, avvenuti nel 2015, sabato i carabinieri della stazione di Robbio hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso lo scorso 7 settembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, rintracciando e traendo in arresto un 34enne nato in Brasile e residente nella frazione di Pizzarosto. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine dovrà scontare una condanna di sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personali in concorso commesso nel 2015 a Caresana. Terminate le formalità procedurali è stato condotto presso la casa di reclusione di Vigevano.