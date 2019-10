Controlli antidroga: nella rete giovani pusher e consumatori

Una denuncia e varie segnalazioni alla Prefettura: continua l’opera di controllo del territorio attuata dalla Compagnia Carabinieri di Borgosesia, che focalizza la sua attenzione sul contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

I numerosi controlli effettuati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno così permesso di: segnalare alla Prefettura di Vercelli un 26enne residente in Quarona, trovato in possesso di mezzo grammo di marijuana; segnalare alla medesima Prefettura un 18enne di origini marocchine, residente regolarmente in Borgosesia, trovato in possesso di circa tre grammi di hashish; denunciare alla Procura della Repubblica di Vercelli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne residente a Varallo, trovato, durante un controllo stradale, in possesso di 10 fiale di metadone prive di codice identificativo e quindi certamente destinate allo spaccio locale.

In tutti e tre i casi le sostanze rinvenute sono state sequestrate per la successiva distruzione.