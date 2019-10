Stacca l'antitaccheggio alle scarpe, le infila ed esce dal negozio

Ha preso un paio di scarpe dallo scaffale di Decathlon e, dopo aver staccato l'antitaccheggio, ha provato a portarsele via... mettendonsele direttamente ai piedi. Purtroppo per lui, i suoi movimenti circospetti avevano attirato l’attenzione del personale di sorveglianza, che lo ha fermato all’uscita dall’esercizio e lo ha consegnato ai Carabinieri subito intervenuti. Un 40enne di origini dominicane, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile per tentato furto aggravato.

L’uomo, che si era recato al centro commerciale di corso Torino, all’interno del negozio Decathlon, ha prelevato un paio di scarpe da tennis, staccando l'antitaccheggio e le indossava cercando poi di allontanarsi tranquillamente dal negozio. Le scarpe, del valore di 40 euro, sono state restituite.