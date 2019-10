Si sente male in casa. Per i soccorsi servono i Vigili del fuoco

Intervento di soccorso a una persona anziana, nel pomeriggio di sabato, in via Pisa. Verso le 15 due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, sono intervenute per il soccorso di una persona anziana caduta in casa. Dopo l'apertura della porta, il personale si è occupato di stabilizzare la persona in attesa del personale del 118 che, successivamente, si è occupato del trasporto all'ospedale di Vercelli.