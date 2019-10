In tasca droga e coltello: giovane nei guai

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli un 24enne residente in Varallo, già gravato da pregiudizi in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, per porto abusivo di arma bianca e detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il giovane, notato girovagare per il centro di Borgosesia senza apparente meta, veniva sottoposto a controllo ed a seguito di perquisizione personale trovato in possesso di un coltello a serramanico e di circa 6 grammi di eroina per verosimile uso personale.

Sia l’arma che lo stupefacente venivano sequestrati e il giovane, oltre a dover rispondere penalmente della detenzione del coltello, seguirà il percorso amministrativo instaurato a seguito della segnalazione alla Prefettura di Vercelli.