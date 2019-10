Fuga di gas a Borgosesia

Momenti di preoccupazione, sabato, poco prima delle 14, per un forte odore di gas percepito dai residenti della zona di corso Vercelli a Borgosesia. Una squadra permanente del distaccamento di Varallo, Comando Provinciale di Vercelli, è intervenuta a Borgosesia in seguito alle segnalazione per effettuare i controlli del caso. Giunta sul posto la squadra ha messo in sicurezza l'area e ha chiesto l’intervento della ditta incaricata alla manutenzione delle condotte, poiché fuoriuscita del gas trovava sfogo nel condotto fognario. La squadra è ancora in posto per garantire la sicurezza durante le operazioni di ripristino della perdita.