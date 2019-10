Anpi per le scuole: concorso, teatro, cinema

Con l’avvio dell’anno scolastico riprende la collaborazione fra la sezione Anpi di Crescentino, Fontanetto Po, Lamporo e gli Istituti scolastici presenti sul territorio. Lo scorso venerdì gli allievi della scuola media Caretto e gli studenti dell’Istituto “Calamandrei” hanno assistito allo spettacolo Oltre il ponte: Resistenze e Costituzione, ideato e interpretato dal Gruppo Teatro Angrogna. La presidente della sezione Marilena Vittone ha spiegato ai giovani in platea cosa sia l’Anpi, la connessione fra la Costituzione e il giurista Piero Calamandrei.

“Un titolo difficile, impegnativo – ha affermato Vittone – la Costituzione non è un foglio di carta qualunque, non serve solo all’Italia come Stato, serve a noi come cittadini, vive attraverso le scelte di voi giovani”.

All’evento era presente l’assessore alla cultura Antonella Dassano. Come accade ormai da tempo, l’Anpi proporrà alle scuole un concorso, quest’anno sarà incentrato sulla figura di Anna Frank di cui ricorre il centenario della nascita. Nel 2020 gli studenti torneranno al teatro “Angelini” per altri due appuntamenti: a fine gennaio per la Giornata della Memoria con la proiezione di un film scelto insieme ai docenti e il 23 aprile per un secondo spettacolo teatrale, Bruno Neri Calciatore Partigiano interpretato dalla compagnia Faber Teater.

Come ha osservato Vittone, “proponiamo ai giovani questi spettacoli perché ragionino sui meccanismi del teatro, così diversi da quelli dello schermo”. La rappresentazione sarà replicata il 24 aprile in orario serale con apertura al pubblico.