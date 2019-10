Strattonano e rapinano un 97enne: nei guai due donne

Avvicinano un anziano, 97enne, con la scusa di offrirgli dei massaggi ma visto che l'uomo non dà loro risposta, passano alle maniere brusche, lo strattonano e gli strappano catenina d'oro e due anelli.

Due donne pregiudicate rumene, in Italia senza fissa dimora, sono state denunciate dai carabinieri di Robbio, per rapina in concorso ai danni di un anziano avvenuto a Palestro la scorsa estate.

Le due malviventi, la mattina del 15 agosto, avevano avvicinato, con il pretesto di un’offerta di massaggi, un pensionato 97enne che stava rincasando. Al suo diniego, lo avevano strattonato con violenza asportandogli due anelli dalla mano sinistra e strappandogli dal collo una collana in oro, prima di darsi alla fuga a bordo di un’autovettura condotta da un complice. Nell’episodio, fortunatamente, la vittima non aveva riportato lesioni.