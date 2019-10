Arriva la nuova Tac a Borgosesia - FOTO

Con un intervento imponente, che ha coinvolto mezzi e operatori, sono iniziate le fasi di montaggio della nuova Tac dell'ospedale di Borgosesia. Gemella di quella in servizio al Sant'Andrea di Vercelli, l'apparecchiatura è stata sollevata e trasportata da una gru all'interno dell'ospedale Santi Pietro e Paolo, dove i tecnici si stanno occupando dell'assemblaggio delle componenti.

leggi anche: NUOVA TAC ALL'OSPEDALE DI BORGOSESIA

Nel frattempo, comunque, i pazienti potranno continuare a usufruire del servizio - importante soprattutto per chi è colpito da malattie tumorali e per chi è vittima di incidenti - grazie all'utilizzo di un'apparecchiatura mobile grazie alla quale i disagi per i cittadini saranno ridotti al minimo.