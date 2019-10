Tifosi al seguito della squadra a Busto Arsizio

Prossimo appuntamento - sabato 19 ottobre con inizio alle ore 15 a Busto Arsizio - con tifosi al seguito: dopo l’exploit di Novara in casa Pro Vercelli un po’ di entusiasmo è tornato.

La trasferta è organizzata dal Club Forza Pro. Il ritrovo è fissato per le ore 13,00 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza entro le 13,10 e quota di partecipazione fissata in 8 euro.

La trasferta verrà annullata qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 30 iscritti entro le ore 19,00 di mercoledì 16 ottobre.

Le prenotazioni inizieranno lunedì 14 ottobre presso il nuovo punto di raccolta delle iscrizioni: Torteria di via dei Mercati n. 11/13 a Vercelli, tel. 0161.1850070.

Per informazioni: clubforzapro@gmail.com.

Avevamo scritto del ritorno di Armando Vajushj. La voce girava da mesi, soprattutto tra la comunità albanese. Vajushj è tornato, ma per adesso si allena con la Beretti e basta. Vedremo. Da un lato il giocatore potrebbe fare comodo e potrebbe anche fare la differenza, dall’altro c’è da dire che nel ruolo di esterno d’attacco gli elementi quanto mai validi per la categoria (Varas, Longo, Della Morte, Azzi) non mancano.

Come non mancheranno gli esterni bassi: con Roberto Iezzi, che è tornato ad allenarsi, siamo a quota 5: Foglia, Franchino, Quagliata, Volpe e appunto Iezzi (che nelle ipotetiche formazioni di precampionato figurava titolare).