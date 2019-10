Alberi pericolanti: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento di rimozione di alberi pericolanti, nella mattina di venerdì 11 ottobre, appena dopo le 8, a Borgosesia. Una squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Comando di Vercelli è intervenuta in località Villa san Giovanni, sulla strada comunale per Vanzone, per alcuni alberi caduti sui cavi che minacciavano la strada sottostante. L'intervento, effettuato con l'ausilio dell'autoscala, è valso a eliminare il pericolo, limitando i danni alla rete elettrica e telefonica.