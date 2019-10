Traffico di esseri umani: altro arresto

Due persone che gravitano attorno a Desana sono finite in manette a qualche ora di distanza l'uno dall'altra con le pesanti accuse di traffico di esseri umani. Nei confronti di entrambi era stato emesso un mandato di cattura internazionale dalle autorità del Belgio.

A finire in manette un desanese, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione locale e una donna abitante a Camino ma impiegata in una stazione di servizio in paese.

La donna, A.B., barista di 53 anni, lavorava in una stazione di servizio del paese ed è stata arrestata giovedì dai carabinieri di Pontestura. Anche lei è in carcere a Vercelli in attesa di estradizione. I due farebbero parte di gruppo dedito al trasporto clandestino tra Belgio e Gran Bretagna di cittadini albanesi. Secondo l’accusa, l’organizzazione agiva utilizzando una barca a vela, dotata di motore. A portare alla luce il traffico di esseri umani è stato un guasto patito dall’imbarcazione. Intervenute per i soccorsi le autorità belga avevano trovato sulla barca nove clandestini albanesi che tentavano di andare in Inghilterra.