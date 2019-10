Scontro tra due auto a Casalino, tre feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, a Cameriano, frazione del comune di Casalino, lungo la statale 11 che collega Novara a Vercelli. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate. Una delle due vetture si è ribaltata ed è finita in mezzo ad una risaia. Tre le persone ferite: il personale del 118, intervenuto sul posto le ha trasportate all’Ospedale di Novara. Le ferite sono state classificate come codice giallo.