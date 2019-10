Motrice vandalizzata: saltano le corse del mattino

Vandali in azione e treni cancellati sulla tratta Vercelli - Mortara - Pavia. Nella notte tra mercoledì e giovedì, i vandali hanno predo di mira una motrice che si trovava nel deposito di Vercelli, spaccando i vetri e rendendo impossibile il suo utilizzo. Di conseguenza, ci sono disagi su tutta la linea e in entrambe le direzioni: due le corse cancellate tra Vercelli e Mortara, con rilevanti problemi per i pendolari di Vercelli, Mortara, Robbio, Nicorvo e Palestro, costretti a trovare soluzioni alternative per raggiungere le rispettive destinazioni. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.