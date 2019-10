Kiwanis, service per la Rosa Blu e i suoi atleti speciali

Ultimo appuntamento del Club presieduto da Paolo Bello per l’anno sociale 2018/2019 all’insegna della solidarietà e del mondo del volontariato. Alla presenza degli atleti della Rosa Blu, della presidente Nicoletta Storchio, dei tecnici Luca Colombi e Fabrizio Valentini nonché dei direttori provinciali di Special Olympics di Vercelli ed Alessandria Milly Cometti e Alessandro Defaveri, la serata si è aperta con la consegna di un significativo contributo a questa importante e meritevole associazione del nostro territorio, come tangibile aiuto a tutta la loro macchina organizzativa che quotidianamente si impegna per portare in giro per l’Italia e per il mondo i propri ragazzi impegnati nelle varie discipline sportive che svolgono con agonismo e rara passione.



Successivamente, al termine della cena nei saloni del Circolo Ricreativo, Francesco Crosio, personalità conosciutissima e apprezzata in numerosi ambiti che spaziano dal volontariato a quello dell’impegno sociale, ha intrattenuto con il suo piacevole eloquio i numerosi presenti con una conferenza dal titolo “Il sistema di Protezione Civile dalla pianificazione alla gestione dell’emergenza, il tutto accompagnato da una serie di diapositive significative della sua importante e meritevole attività di volontario in occasione di numerosi eventi calamitosi.



Graditissimo ospite della serata il Vice Prefetto Vicario di Vercelli, Mariano Savastano, il quale nel salutare l’assemblea dei soci ha speso parole di sincero apprezzamento in merito alle iniziative meritevoli che il Kiwanis mette periodicamente in atto a sostegno dei bambini e delle persone svantaggiate.



Al termine della serata il presidente del Club Paolo Bello ha dato l’appuntamento al 24 ottobre al Castello di Desana, dove avverrà la cerimonia del “passaggio della campana” che vedrà come nuovo presidente per l’anno sociale 2019/2020 Luca Brusotto, curatore del Museo Leone di Vercelli ed affermato storico medioevale.