I Reparto numero 6, sabato alle Officine sonore

Appuntamento da non perdere, sabato alle ore 22 alle Officine Sonore, con il Reparto numero 6.

Per chi non li conoscesse ancora gli organizzatori, nella locandina hanno scritto: Il loro repertorio si basa su atmosfere visionarie ispirate da Anton Checov, Giacomo Leopardi, Hervè Guibert.

I contenuti, mai scontati, arrivano da influenze artistiche di "mostri" come Rino Gaetano, Lucio Battisti, Vladimir Visotdky, Tom Waits.

Sabato, ore 22, Officine Sonore in via Caduti sul lavoro 13. Ingresso libero.