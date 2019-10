Perde il controllo dell'auto e finisce in un dirupo

Incidente autonomo, nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, sulla statale che da Roasio porta a Sostegno. Una giovane alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo dell'auto finendo circa due metri più in basso, in mezzo alla vegetazione a bordo strada. La ragazza è stata inizialmente soccorsa e aiutata ad uscire dall'auto da una dottoressa che in quel momento transitava in zona, per poi essere affidata alle cure del 118, che al momento l'hanno medicata in loco. Ad occuparsi di rilievi e viabilità i Carabinieri di Masserano e Gattinara insieme alla Polizia Stradale. Le condizioni della giovane donna non sarebbero gravi.