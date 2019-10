Miti, leggende e realtà del trading online

Nonostante siano numerosi coloro che desidererebbero dedicarsi al trading online, circolano in rete numerose leggende metropolitane su questo tipo di attività. Alcune leggende la dipingono come una truffa colossale, che non permette di guadagnare ma serve solo a carpire i soldi dei piccoli investitori; per altri invece il trading online consente di guadagnare cifre da capogiro ogni giorno, senza alcun tipo di preparazione. Cerchiamo di analizzare queste opinioni false sul trading, in modo da informare correttamente tutti coloro che vogliono avviare questo tipo di attività.

Il trading online è una truffa

Questa è una credenza in cui molti si sono fossilizzati, che purtroppo si sente dichiarare da più parti. La motivazione principale per cui si dice questa vera e propria falsità è correlata al fatto che alcuni trader alle prime armi hanno perso parte dei propri soldi proprio facendo trading, in un breve lasso di tempo. Si tratta di truffe? In effetti no, quanto piuttosto di superficialità e di scarsa conoscenza della pratica del trading online, insieme con le prospettive di alti guadagni, che hanno portato alcuni soggetti poco preparati a investire cifre molto alte in modo sbagliato. Nel corso degli anni alcune piccole truffe si sono verificate anche nell’ambito del trading online, così come in diversi altri; dove gira il denaro è più probabile incontrare anche i malintenzionati. Oggi però si può stare sicuri di non correre alcun problema, affidandosi esclusivamente a siti che siano stati certificati e approvati dalla Consob, o da enti corrispettivi ad essa a livello europeo.

Le falsità sui guadagni facili

Molti di coloro che si avvicinano al mondo del trading online lo fanno perché attirati dalla possibilità di guadagnare tantissimo in tempi brevi e senza il minimo sforzo. Effettivamente si tratta di uno degli investimenti più remunerativi oggi disponibili, con guadagni che si possono ottenere anche in pochi minuti e che possono essere pari all’80% di quanto investito. Per avere successo però è necessaria dedizione e impegno, che consentono di scegliere al meglio gli affari più interessanti e di seguire un percorso di formazione che permetta di sapere su cosa investire in maniera corretta. Proprio come avviene per qualsiasi affare redditizio, così come per il lavoro, è importante comprendere che anche il trading è un’attività che premia solo chi si impegna in modo adeguato e corretto.

I corsi sono troppo costosi

Tra coloro che vorrebbero dedicarsi al trading online ma non lo fanno alcuni comprendono la necessità di seguire dei corsi, di informarsi su come funziona questo tipo di attività, ma temono che serva troppo tempo e troppi soldi. Certo, esistono corsi di trading a pagamento, così come seminari che si tengono in importanti alberghi, con costi decisamente elevati. Ma le opportunità disponibili sono decisamente molto più variegate. Sono disponibili in rete anche numerosi corsi e tutorial completamente gratuiti, così come è possibile acquistare testi su questo argomento, con una spesa facilmente affrontabile da chiunque. Ormai anche i siti che permettono di fare trading online offrono ai propri clienti corsi di vario genere, gratuiti e adatti anche ai principianti.