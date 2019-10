Troppo alcol nel sangue e un coltello in auto: 39enne nei guai

Era da poco uscito dallo sviincolo della superstrada, a Masserano, per imboccare la provinciale verso Brusnengo quando è incappato in un controllo dei carabinieri. Al volante un 39enne di Gattinara che, sottoposto a controllo con l'alcoltest, è risultato positivo con un valore di alcol nel sangue di 1,50 - quindi tre volte superiore al massimo consentito che è di 0,50.

Inoltre, nell'auto del gattinarese, le foze dell'ordine hanno trovato un coltello: per l'uomo è così scattata una doppia denuncia con le accuse di guida in stato di ebbrezza e per il possesso ingiustificato dell'arma.