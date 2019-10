Maltrattamenti alla materna: fissata l'udienza preliminare

E' fissata per il gennaio 2020 l'udienza prelminare nei confronti della maestra di scuola materna di Varallo accusata di maltrattamenti nei confronti dei suoi alunni di 4 a 5 anni.

La Procura di Vercelli, dopo la chiusura del fascicolo di indagine, ha chiesto il rinvio a giudizio della donna, che, dalla primavera scorsa, è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto d'insegnamento. Le indagini erano partite dalla denuncia di alcuni genitori che avevano notato comportamenti strani da parte di figli oltre a un totale rifiuto della scuola. Nel corso dell'ìindagine, i bambini erano anche stati sentiti in audizione protetta nella stanza appositamente allestita a Borgosesia e poi in incidente probatorio in Tribunale a Vercelli.

L'insegnante, che ha sempre negato ogni addebito, ha anche fatto richiesta di essere reintegrata al lavoro, ma senza successo.