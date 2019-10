Lutto per Riccardo morto a 58 anni

Valsesia in lutto per la scomparsa di Riccardo Barinotti, morto a soli 58 anni dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. L'uomo, originario di Valduggia ma residente ad Alagna, era conosciutissimo perché aveva lavorato in diversi rifugi valsesiani e, in inverno, lavorava negli impianti sciistici di Monterosa 2000. Appassionato della lavorazione del legno, ha lasciato un grande vuoto tra i tanti amici e conoscenti. Le esequie saranno celebrata venerdì mattina.