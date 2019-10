Il cadavere nella valigia (e gli altri misteri vercellesi)

Si avvia a diventare uno dei misteri irrisolti della cronaca vercellese la morte di Franca Musso, la 54enne di Tronzano, il cui cadavere venne ritrovato in una valigia il 4 novembre 2017. La Procura della Repubblica di Vercelli ha chiesto l’archiviazione del caso: impossibile, nonostante le ripetute perizie medico legali capire come sia morta la donna e individuare le eventuali responsabilità.



Non sono stati trovati riscontri sufficienti per portare avanti un procedimento nei confronti dell'unico indagato, un uomo del vercellese che aveva frequentato la vittima, ma neppure è stato possibile trovare altre piste che dessero una spiegazione del dramma.



La povera donna, scomparsa da Tronzano nell'autunno del 2016, era stata rinvenuta in una valigia, l'anno dopo, da alcuni cacciatori: la salma era estremamente compromessa tanto che si giunse all'identificazione solo tempo dopo, grazie a una protesi vertebrale. Al caso hanno lavorato sia Cristina Cattaneo, l’anatomopatologa che si è occupata dei casi Yara Gambirasio e Serena Mollicone, che, in tempi recenti, lo studio di biologia e genetica forense di Paolo Garofano, figlio di Luciano, ex comandante dei Ris di Parma. Ma le analisi mediche non hanno dato risultati risolutivi, così non li hanno dati nemmeno le altre attività investigative.

Se nessuno farà opposizione, il caso verrà dunque archiviato: la morte di Franca Musso resterà un mistero della cronaca vercellese. Così come accadde, ormai quasi vent'anni fa, per il la gambina di un neonato trovata nei boschi di Gattinara: anche in quel caso un episodio che fece scalpore ma, nonostante le indagini condotte a tappeto in mezzo Piemonte, il mistero non venne mai chiarito. Stesso destino, in tempi più recenti, per la morte della piccola Matilda Borin, uccisa a soli 20 mesi e che, dopo 15 anni di processi, è rimasta senza colpevole.