Fuori strada con l'auto, conducente estratto dai Vigili del Fuoco

Incidente stradale, poco dopo le 10,30 di giovedì mattina sulla statale 11 tra Ciglliano e Rondissone: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta per i soccorsi dopo che un'autovettura era uscita autonomamente dalla sede stradale. Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile estrarre il conducente, bloccato nell'auto, per affidarlo al personale sanitario del 118 intervenuto in posto per i soccorsi. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.