Biud10: "Grazie per la straordinaria generosità"

Riceviamo e pubblichiamo

Pochi giorni fa abbiamo ricevuto l’accredito del 5x1000 per l’anno 2017.



Come vi avevamo anticipato ad aprile la cifra raccolta grazie alla vostra generosità è ancora una volta davvero importante: 21.309,12 euro



Con questo importo ci attestiamo tra le prime Onlus nella nostra provincia nella categoria volontariato.



Il risultato raggiunto è straordinario e anche quest’anno abbiamo avuto la dimostrazione che il vostro grandissimo supporto continua a crescere.



Senza il vostro entusiasmo non sarebbe possibile concretizzare i progetti che annualmente portiamo avanti.